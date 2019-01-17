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ne kadar oldu? Güncel !

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı faiz kararı sonrası bir miktar düşüşe geçti ve günü 221 lira seviyesinden kapattı. bugüne ise 223 lira seviyesinden bir miktar artışla başladı. 223 lira seviyelerinde seyrederken, ise 1.292 dolar seviyesinde işlem görüyor. Peki ne kadar oldu? kaç lira oldu? kaç TL oldu? İşte güncel son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 17.1.2019 10:32
Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 223 lira, çeyrek altın 367 lira ve Cumhuriyet altını 1.498 liradan işlem görüyor. İşte altın fiyatları hakkında tüm detaylar!

Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 222 liradan tamamladı.

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Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 primle 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.498 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.292,60 dolardan işlem görüyor.

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Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları!
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