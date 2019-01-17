Küresel piyasalar pozitif seyrediyor! Yurt dışı piyasalar son durum!

Küresel piyasalar genel olarak pozitif seyrini sürdürürken, İngiltere pay piyasaları Brexit belirsizliği ile negatif ayrıştı.

ABD'de hükümetin kepenk kapatmasının üstünden 26 günlük rekor süre geçmesine karşın halen ABD Başkanı Donald Trump ile Demokratların anlaşabileceğine ilişkin bir gelişme olmaması tedirginliğe neden olsa da borsalarda yükseliş eğiliminin devam ettiği görülüyor.

ABD BORSALARI

Açıklanan şirket bilançolarının beklentileri karşılaması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı konusunda öngörülenden çok daha yavaş olacağı beklentileri pay piyasalarında alımları desteklerken, dolar endeksi ise avrodaki gerilemenin etkisiyle 96'nın üzerine yerleşti. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,59, S&P 500 endeksi yüzde 0,22 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.