HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Son 6 yılın en yüksek seviyesi! 30 milyar lirayı aştı...

Son 6 yılın en yüksek seviyesi! 30 milyar lirayı aştı...

Türkiye'nin geçen yıl maruz kaldığı spekülatif kur atağı ve ekonomik saldırılara rağmen, birleşme ve devralma işlemlerinin hacmi son 6 yılın en yüksek değerine ulaştı. tarafından incelenen Türkiye adresli birleşme ve devralmaların toplam işlem bedeli 30,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 12:10
Son 6 yılın en yüksek seviyesi! 30 milyar lirayı aştı...

2018 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl Rekabet Kurumuna toplam 223 işlem bildirildi.

Söz konusu işlemlerden 85'i Türkiye kökenli şirketlerden oluşurken, bu dönemde 13 özelleştirme işlemi değerlendirmeye alındı. Yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 119 birleşme ve devralma işlemi ise Türkiye pazarlarındaki rekabete dolaylı etkileri nedeniyle bildirim konusu yapıldı. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2,8 trilyon lira olarak tespit edildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son 6 yılın en yüksek seviyesi! 30 milyar lirayı aştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN