Son 6 yılın en yüksek seviyesi! 30 milyar lirayı aştı...

2018 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl Rekabet Kurumuna toplam 223 işlem bildirildi.

Söz konusu işlemlerden 85'i Türkiye kökenli şirketlerden oluşurken, bu dönemde 13 özelleştirme işlemi değerlendirmeye alındı. Yabancıların yurt dışında gerçekleştirdikleri 119 birleşme ve devralma işlemi ise Türkiye pazarlarındaki rekabete dolaylı etkileri nedeniyle bildirim konusu yapıldı. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu işlemlerde, bildirilen toplam işlem bedeli 2,8 trilyon lira olarak tespit edildi.