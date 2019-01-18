Küresel piyasalar ticaret savaşı gelişmelerine odaklandı! Yurt dışı piyasalar son durum!

Küresel piyasalar, ABD'den gelen ticaret savaşına yönelik haber akışı ile dalgalanırken, konuyla ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam edeceği belirtiliyor. İşte yurt dışı piyasalar hakkında tüm detaylar!

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ABD BORSALARI

ABD'de dün Çin'e uygulanan gümrük tarifelerinin düşürüleceği haberi ile sert yükselen pay piyasaları, ardından bu haberin resmi kaynaklar tarafından yalanlanması ile kazançlarının bir kısmını geri verdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,67, S&P 500 endeksi yüzde 0,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Analistler, ticaret savaşı ve 27 gündür kapalı olan federal hükümetin açılmasına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, gümrük tarifelerinin düşürüleceği haberi yalanlansa da piyasalarda iyimserliğin devam ettiğini ifade etti.