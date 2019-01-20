HalkBank
Haberler > Haberler Haberleri > Asker ailelerine sigorta müjdesi!

ailelerine müjdesi!

Askere giden gençlerin aileleri artık sigortalı sayılacak. Bununla ilgili düzenleme yasalaşarak yürürlüğe girdi.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 10:36
Asker ailelerine sigorta müjdesi!

Torba yasa ile askerlerin bakmakla yükümlü oldukları anne baba, eş ve çocukları artık sigortalı sayılacak. Mevcut durumda askere giden gençlerin geride bıraktıkları aileleri gelir testine girerek Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalıyorlardı.

Yeni yasa ile bu mağduriyet ortadan kaldırılırken askere giden gençlerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yapan er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları kişiler sigortalı sayılacak ve hastanelerden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabilecekler..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Asker ailelerine sigorta müjdesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN