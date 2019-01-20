Asker ailelerine sigorta müjdesi!

Torba yasa ile askerlerin bakmakla yükümlü oldukları anne baba, eş ve çocukları artık sigortalı sayılacak. Mevcut durumda askere giden gençlerin geride bıraktıkları aileleri gelir testine girerek Genel Sağlık Sigortası primi ödemek zorunda kalıyorlardı.



Yeni yasa ile bu mağduriyet ortadan kaldırılırken askere giden gençlerin bakmakla yükümlü oldukları kişiler de genel sağlık sigortası kapsamına alındı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte zorunlu askerlik hizmetini yapan er ve erbaşların bakmakla yükümlü oldukları kişiler sigortalı sayılacak ve hastanelerden diğer sigortalılar gibi ücretsiz yararlanabilecekler..

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