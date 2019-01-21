Küresel piyasalar Davos'a odaklandı! Yurt dışı piyasalar son durum

Küresel piyasalar, geçen haftayı pozitif bir görünümle tamamlamasının ardından yeni haftada Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi ile Avrupa ve Japonya merkez bankalarının toplantılarına odaklandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 110 ülkeden 3 binden fazla iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı bu yılki zirvesi, yarın İsviçre'nin Davos kasabasında "Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek" temasıyla başlayacak. ABD Başkanı Donald Trump katılmasa da özellikle Çinli yetkililerden gelecek ticaret savaşına ilişkin açıklamaların yatırımcıların odağında olacağı belirtiliyor.

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ABD BORSALARI

Geçen hafta ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri müzakerelerine yönelik iyimserlik pay piyasalarını pozitif etkilerken, gelişmekte olan ülke varlıklarına da girişlerin olması dikkati çekti. Cuma günü makroekonomik verilerden gelen karışık sinyallere karşın ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırması ile Dow Jones endeksi yüzde 1,38, S&P 500 endeksi yüzde 1,32 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.