TİM İhracat 2019 Raporu açıklandı!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Du¨nyada en c¸ok ticareti yapılan 200 u¨ru¨n arasında, u¨lkemizin gu¨c¸lu¨ oldugˆu 47 ihracat u¨ru¨nu¨ var. Bizim bu u¨ru¨nlerdeki ihracatımız ise 50 milyar dolar seviyesinde, bu u¨ru¨nlerin du¨nyadaki ticaretinden yüzde 2,8 pay alıyoruz." dedi.

Düzenlenen basın toplantısıyla, "İhracat 2019 Raporu"nu açıklayan Gülle, ihracatı degˆer bazında artırarak, ku¨resel ticaretten daha fazla pay almayı hedeflediklerini söyledi.

Bu hedefe yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Gülle, yurt dıs¸ı pazarları analiz ederek, ihracatc¸ıların hedef pazar sec¸imlerinde isabetli karar alabilmelerine katkı sagˆladıklarına dikkati çekti.

Gülle, hazırlanan raporla, 360 derecelik bir bakıs¸ ac¸ısıyla ihracatı mercek altına aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2019 yılı ic¸in ilan ettigˆimiz, 'I·hracatta Su¨rdu¨ru¨lebilirlik ve Yenilikc¸ilik' teması kapsamında 'I·hracatta I·lk Adım Seferberligˆi', 'I·hracatta Sıfır Atık Seferberligˆi (Kadın Konseyi)', 'I·hracat Oyun Yazılımı' gibi projelerimizle c¸ok boyutlu, genis¸ kapsamlı ve katma degˆer yaratmaya yo¨nelik bir eylem planı hazırladık. Bu plan, birazdan detaylarını ac¸ıklayacagˆımız 5G yol haritamız rotasında ilerleyecek. 5G Yol Haritamızda, Gu¨c¸lu¨ Tu¨rkiye, Gu¨c¸lu¨ Ekonomi, Gu¨c¸lu¨ I·hracat, Gu¨c¸lu¨ I·nsan Kaynagˆı, Gu¨c¸lu¨ Altyapı ve I·hracat Ekosistemi bas¸lıkları yer alıyor. Raporun amacı, ihracatta kırmayı hedefledigˆimiz rekorların da o¨tesinde, dıs¸ ticaret fazlası veren u¨lke olmaktır."