Toyota ve Panasonic otomotiv pilleri alanında işbirliği yaptı!

Söz konusu anlaşmanın yasal onay beklediği ve 2020 yılına kadar onayın alınacağı öngörülürken, söz konusu anlaşmada Toyota yüzde 51, Panasonic de yüzde 49 hak sahibi olacak. Operasyonlarda toplam 3 bin 500 kişinin çalışması hedefleniyor.



Anlaşma kapsamına Toyota'nın çalışan yönetimi konusunda tam yetkiye sahip olacağı, Panasonic'in de ekipman ve diğer varlıkların Japonya ve Çin'de yer alan gelişim alanlarına gönderiminden sorumlu olacağı belirtildi.



Toyota Başkan Yardımcısı Shigeki Terashi, anlaşmayla ilgili şu yorumları yaptı:



"Panasonic ile birlikte, elektrikli araçların ana teknolojisini oluşturan pil endüstrisindeki rekabetimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Toyota ve diğer araç üreticilerinin elektrikli araçların yaygınlaşmasına katkı sağlayarak küresel ısınma, çevresel ve enerji tüketimiyle ilgili sorunlarla mücadeleye destek olmak istiyoruz."

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