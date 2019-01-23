İsviçre'nin Davos kasabasında dün başlayan 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantıları kapsamında düzenlenen oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye bölgedeki tek istikrarlı ülke. Konut sektörüne bakarsak yüzde 28 Türkiye'de borç oranı düşük. Küresel anlamda hane halkları yüzde 60'lar ancak Türkiye'de yüzde 17 ile düşük seviyede.

Hem hane halkı hem de bilanço açısından Türkiye performansı iyi şekilde devam ediyor. Yaza göre hızlı bir şekilde toparlanma söz konusu. Türkiye'nin durumu son derece pozitif devam ediyor. Şirketlerde de durum bu şekilde. Yaşanan zorluklara rağmen iyi durumda.

Sadece kamuda değil, özel sektör açısından da durum böyle. Türkiye ekonomisi güçlü bir dengeye sahip. Türkiye ekonomik bağışıklık sistemini güçlendirdi.

Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar!

TÜRK EKONOMİSİNİN EŞSİZ AVANTAJLARI VAR

Türk ekonomisinin eşsiz avantajları var. Rekabetçi genç nüfus yaratmakla biz bunları yaptık. Dünya çapına 20 ülkeden fazla mal ihraç ediyoruz. 107 milyar dolarlık gelir elde ediliyor.

Geçtiğimiz 16 yıldır telekomünikasyona, enerjiye çok büyük yatırımlar yaptık. Havaalanları, demiryolları, boru hatları inşa ettik. Sonuç olarak zorlu dönemlerde bile bilançomuzu güçlendirdik. Bütçe disiplini sağladık. Aynı zamanda cari açıkla mücadelede başarı sağladık. Az önce Ticaret Bakanımızla da görüştüm, ihracatımızda artış söz konusu.

BAKAN ALBAYRAK DAVOS'TA ŞİRKET CEO'LARIYLA GÖRÜŞTÜ

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uluslararası şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüştü.

Bakan Albayrak, WEF'teki temasları kapsamında Davos'ta şirketlerin CEO'ları ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi.

Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlerin taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Albayrak, yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi programında ortaya koyduğu hedeflere tek tek ulaştığını ve mali disiplinden taviz vermeden adımlarını hayata geçireceği mesajını verdi.

Albayrak ayrıca, Türkiye'ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını da söyledi.

Bu yıl 49. kez gerçekleştirilen zirveye 110 ülkeden 3 binden fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılıyor.

Zirve kapsamında 350'yi aşkın oturum düzenlenecek.