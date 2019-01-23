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100 bini test etti! İşte son durum!

'da , güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 99.737,52 puandan başladı. Açılıştan kısa süre sonra ise BIST 100 endeksi 1 Ekim 2018'den sonra ilk kez 100 bin seviyesini aştı.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:29 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:42
Borsa 100 bini test etti! İşte BIST 100 endeksi son durum!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 değer kazancıyla 99.737,52 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 60,41 puan ve yüzde 0,06 yükselişle 99.737,52 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile ticaret oldu.

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Dün diğer pay piyasalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,76 değer kazancıyla 99.677,11 puandan tamamladı.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceği görüşme ve devam eden Davos zirvesinden gelecek haber akışı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantı özetinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin direnç, 97.900'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

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Borsa 100 bini test etti! İşte BIST 100 endeksi son durum!
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