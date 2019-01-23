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ne kadar oldu? İşte güncel !

Yatırımcısının merakla takip ettiği altın bugün güne yatay bir başlangıç yaptı. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden bugün 220 lira seviyesinde dengelendi. güne 220,6 liradan başlarken, 1.284 dolardan işlem görüyor. Peki ne kadar oldu? kaç lira oldu? kaç TL oldu? İşte güncel son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 10:18
Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları!

Altının gram fiyatı, güne yatay bir başlangıç yapmasının ardından 220,6 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 220,6 lira, çeyrek altın 363 lira ve Cumhuriyet altını 1.479 liradan işlem görüyor

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 220,6 liradan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 220,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.479 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.284,30 dolardan işlem görüyor.

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Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları!
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