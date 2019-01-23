Küresel piyasalar negatif seyrediyor! İşte yurt dışı piyasalar son durum!

Küresel piyasalar, önceki gün Uluslararası Para Fonunun (IMF) büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından Davos Zirvesi'nde büyüme endişelerinin gündemin odağına yerleşmesiyle negatif bir seyir izliyor.

İsviçre'nin Davos kasabasındaki 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) ilk gününde gerçekleşen oturumlarda, ABD, Avrupa ve Çin'de bu yıl yavaşlayacak büyümenin küresel ekonomi için oluşturduğu riskler gündemin odağına yerleşti. Son dönemde açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılamaması ve ABD ile Çin arasında yürütülen müzakerelerde ilerleme sağlanamadığına ilişkin haberler nedeniyle tedirgin olan piyasalar, önceki gün yayımlanan IMF raporunda, küresel büyümeye ilişkin beklentilerin aşağı yönlü revize edilmesi ile daha düşük büyümeye yönelik fiyatlamaya geçti.