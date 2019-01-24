Bakan Albayrak'tan Davos'ta önemli açıklamalar! "Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız!"

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumuna (WEF) katılan Bakan Albayrak, zirveyi izleyen Türk basın mensuplarına temaslarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Davos'ta önemli açıklamalarda bulundu

FAİZ GİDERLERİNDE 3 MİLYAR TL'YE YAKIN TASARRUF ELDE ETTİK Türkiye olarak çok güçlü bir döneme gireceğimizin altını çizdik. Sadece son çeyrekte faiz giderlerinde 3 milyar TL'ye yakın tasarruf elde ettik. 2019 yılında da belli bütçemiz var, disiplinden şaşmayacağız. Ocak ayı özellikle 2019 ilk çeyreği birilerinin oluşturmaya çalıştı algı çalışmalarına rağmen, çok güçlü bir reaksiyon gösterdik.

REEL EKONOMİDE VE BÜYÜMEDE 2019'U GÜÇLÜ KAPATACAĞIZ

Reel ekonomide ve büyümede 2019'u güçlü kapatacağız. Turizm rakamları da çok iyi. Bütçe disiplini Türkiye ekonomisinde devam edecek.

Piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından bütçe disiplini, güçlü bir tasarruf ve dengele çerçevesinde oturtulmuş. Enflasyonda mücadelede yeni sistemin getirdiği çok güçlü yetkin ve etkin politikalarıyla attığımız adımlarla enflasyonda süreç aşağı yönde ilerlemeye devam ediyor. Şubat ve Mart ayı bunun devamı olacaktır. Çok ciddi ve yakın bir takipteyiz.

BEKLENENİN ÜSTÜNDE NETİCELER ALDIK

Bütçe disiplini, cari denge ve en önemlisi enflasyon mücadelesi. 6 aylık sürece baktığımızda piyasadaki güvenin tesis edilmesi açısından beklenenin üstünde neticeler aldık. Bütçede tek seferlik gelir öngörmedik. Kur konusunda da stratejik bir akılla sahada olmalıyız. Önceliğimiz borçlanma maliyetlerini düşürmek. Ocak ayı itibarıyla ortaya çıkan resim iyileşmenin beklenenden daha büyük olduğu yönünde.

BURADAKİ GÖRÜŞMELERİMİZ, POZİTİF BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Buradaki görüşmelerimiz, pozitif bir şekilde gerçekleşti. Etkisini de Türkiye'de kurda olumlu etkisini göstermeye başladı. Türkiye ve AB özelinde Fransa ve Almanya da stratejik bir akılla bakıyor.

Albayrak, WEF kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yaşadıklarını belirterek, bu yıl Davos Zirvesi'nin enteresan geçtiğini söyledi. Dünya ekonomisine yönelik ciddi endişelere tanıklık ettiğini ifade eden Albayrak, "Son bir yıldaki gelişmelerden oldukça kaygı duyuluyor." dedi. Albayrak, temasları hakkında da bilgi vererek, "Türkiye'nin çok büyük bir refleks göstererek başarılı bir şekilde yıl sonu hedeflerine ve bu politikalar noktasında ne kadar olumlu bir netice seti, politika setiyle karşı karşıya olduğundan dolayı ciddi bir takdir aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Mayıs ayında Fransız mevkidaşımızı Türkiye'de ağırlayacağız. Almanya'yla bir iletişime geçeceğiz. İlkbaharda seyahatimiz gerçekleşecek.

BAKAN ALBAYRAK'TAN DAVOS'TA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden 49. Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) zirvesi kapsamında, ikili görüşmelerini sürdürüyor. Zirve kapsamında, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ile bir araya gelen Albayrak, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile de görüştü.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier

Görüşmelerde, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire