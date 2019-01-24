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ne kadar oldu? İşte son durum!

varili uluslararası piyasalarda 60,81 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) varili ise 52,17 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde teknik olarak 60,94 ila 61,17 dolar aralığının direnç, 60,48 ila 60,71 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. hakkında tüm detaylar haberimizde!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 24.1.2019 09:49
Brent petrol ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 60,81 dolardan işlem görüyor.

Dün 61,53 dolardan güne başlayan ve gün içinde 62,32 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,10 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla yüzde 0,47'lik kısmi azalışla 60,81 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 52,17 dolardan alıcı buldu.

Amerika Petrol Enstitüsünün ABD'deki petrol stoklarının 6,6 milyon artışla 443,6 milyon varile yükseldiğini açıklamasıyla petrol fiyatları geriledi.

Uluslararası petrol piyasalarında, IMF'nin olumsuz öngörülerinin ardından ekonomik endişeler daha da güçleniyor. Ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla küresel talebin azalacağı endişeleri uluslararası petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 60,94 ila 61,17 dolar aralığının direnç, 60,48 ila 60,71 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Brent petrol ne kadar oldu? İşte petrol fiyatları son durum!
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