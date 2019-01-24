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3 ayda yaklaşık 10 puan geriledi!

Ticari , ülke risk primindeki gerileme ve ekonomi yönetiminin aldığı tedbirlerin etkisiyle son 3 ayda yaklaşık 10 puanlık düşüşle yüzde 26 sınırına geriledi.

Giriş Tarihi: 24.1.2019 13:09 Güncelleme Tarihi: 24.1.2019 13:15
Kredi faizleri 3 ayda yaklaşık 10 puan geriledi!

ABD'nin geçen yıl Çin başta olmak üzere AB ve diğer ülkelerle yaşadığı ticari gerilimler küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışları gelişmekte olan ülke merkez bankalarının da sıkı para politikası uygulamasını beraberinde getirmişti.

Yurt içinde de, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif atakların etkisiyle 13 Ağustos 2018'de dolar/TL, 7,2169 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fed'in faiz artışları, enflasyonun çift hanedeki yüksek seyri ve spekülatif döviz atakları nedeniyle faizi artırmıştı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olan politika faizini 2016'dan bugüne yüzde 7,50'den yüzde 24'e yükseltti.

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Kredi faizleri 3 ayda yaklaşık 10 puan geriledi!
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