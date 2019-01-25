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yükselişini sürdürüyor! İşte son durum!

'da , güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 102.122,88 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç 99.500'ün destek konumuna gelebileceğini söyledi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 25.1.2019 10:14 Güncelleme Tarihi: 25.1.2019 10:49
Borsa yükselişini sürdürüyor! İşte BIST 100 endeksi son durum!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,34 değer kazancıyla 102.122,88 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 348,59 puan ve yüzde 0,34 artışla 102.122,88 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,02 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,52 ile ticaret oldu.

Dün, yükseliş eğilimini devam ettiren BIST 100 endeksi, yüzde 1,63 artarak 101.774,29 ile yaklaşık 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Bugün yurt içinde iktisadi yönelim anketi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) endeksleri ile ECB'nin profesyonel tahminciler anketinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç 99.500'ün destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Borsa yükselişini sürdürüyor!

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Borsa yükselişini sürdürüyor! İşte BIST 100 endeksi son durum!
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