Bakan Varank müjdeyi verdi! Devlet ilk kez destek verecek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Sanayicilerin görüş ve taleplerini yerinde almak için il ziyaretleri düzenleyen Bakan Varank, Hatay'da temaslarda bulundu. Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret eden Varank, ardından Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu. Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de Pres Makina'nın açılışını gerçekleştirerek, İskenderun 2'nci Organize Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya geldi.