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müjdeyi verdi! Devlet ilk kez destek verecek...

Sanayicilere Hatay’dan müjde veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “ bu hafta Gelişim Destek Programı'nın çağrısına çıkacak. İmalat sanayiinde dijitalleşme temasıyla başlatacağımız bu programın bütçesi 350 milyon lira olarak belirlendi. Sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesi adına önemli fırsatlar barındıran bu programla akıllı teknolojileri geliştiren KOBİ’lere ilk kez devlet olarak destek sağlamış olacağız” dedi.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 15:25
Bakan Varank müjdeyi verdi! Devlet ilk kez destek verecek...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayinin milli imkanlarla dijitalleşmesine yönelik önemli bir açıklama yaptı. Sanayicilerin görüş ve taleplerini yerinde almak için il ziyaretleri düzenleyen , Hatay'da temaslarda bulundu. Vali Rahmi Doğan'ı ziyaret eden Varank, ardından Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu. Varank, Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde de Pres Makina'nın açılışını gerçekleştirerek, İskenderun 2'nci Organize Sanayi Sitesi'nde sanayicilerle bir araya geldi.

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Bakan Varank müjdeyi verdi! Devlet ilk kez destek verecek...
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