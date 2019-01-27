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Çalışanlar dikkat! 1 hafta al, 40 gün yap...

Giriş Tarihi: 27.1.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 11:07
Çalışanlar dikkat! 1 hafta izin al, 40 gün tatil yap...

Başta çocuklu aileler olmak üzere, 2019 yılı tatilci için büyük hareketi yaşatacak. Resmi tatillerin yıl içinde 32 gün tatil yaptıracağı çalışanlar, bir hafta da resmi izinlerini kullanmalarıyla birlikte 2019'da 40 gün tatil yapabilecek. Ancak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayan tatil sürecinin büyük bölümü, turist yoğunluğunun da üst seviyeye ulaşacağı yaz aylarına denk gelecek. Turizmciler bu nedenle 'yaz tatili bol olacak, blok tatiller erken açıklansın' uyarısında bulunuyor.

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Çalışanlar dikkat! 1 hafta izin al, 40 gün tatil yap...
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