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Ekonomiye güven ilave yatırım getirecek

Ekonomiye güveni artan işletmelerin yüzde 67.6’sı bu yıl ilave yatırım planlıyor. ’un araştırmasına göre, yeni yatırımlar 1 milyon 600 binin üzerinde kişiye yeni sağlayacak

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 10:44
Ekonomiye güven ilave yatırım getirecek

İşletmelerin yatırım ve ajandası ekonomisine duyulan güveni bir kez daha ortaya koydu. Türkiye Kurumu () tarafından yapılan araştırmaya göre işletmelerin yüzde 67.6'sı bu yıl ilave yatırım planlarken, 1 milyon 600 binin üzerinde istihdam hedefliyor. Teknolojik ve stratejik yatırımlar başı çekerken, en fazla yatırım yapılacak ilk 10 il İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Mersin, Antalya, Konya, Adana, Hatay ve Kocaeli olarak belirlendi. Yaklaşık 100 bin işletmeyle yüz yüze görüşülerek yapılan işgücü piyasası araştırması Türkiye'nin bu yıl da güçlü adımlarla yoluna devam edeceğini gözler önüne serdi.

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Ekonomiye güven ilave yatırım getirecek
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