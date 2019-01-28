Küresel piyasalar yeni haftada FED'e odaklandı! Yurt dışı piyasalar son durum!

Küresel piyasaların geçen hafta ekonomik büyümeye yönelik endişelere karşın genel olarak pozitif bir seyir izlemesinin ardından, yeni haftada ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı ile yoğun haber ve veri akışı takip edilecek.

ABD'de bütçe krizi nedeniyle 35 gün kapalı olan federal hükümet, sağlanan geçici anlaşma ile bugün açılacak. ABD'de federal hükümet, Başkan Donald Trump ve Kongrenin sınır güvenliği konusunda geçici olarak anlaşmaya varmasıyla Pazartesi işbaşı yapacak.

Trump'ın, ABD - Meksika sınırına duvar örülmesi planı doğrultusunda talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçenin Demokratlar tarafından kabul edilmemesi ile başlayan kriz nedeniyle ABD federal hükümeti 35 günle rekor süredir kapalı bulunuyordu. Trump, cuma akşamı yaptığı açıklamada, federal hükümetin 3 haftalığına yeniden açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde Meksika sınırına duvar konusundaki müzakerelerin süreceğini söyledi.

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