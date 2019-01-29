Türkiye otomobil satışında 23 Avrupa ülkesini solladı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 yılı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" raporu yayımlandı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgilere göre, AB (28) ve EFTA ülkeleri arasında geçen yıl Avrupa'nın en fazla otomobil satan ülkesi, Mercedes, Audi, BMW, Volkswagen ve bu firmaların bünyelerindeki diğer büyük markalara sahip olan Almanya olarak belirlendi. Avrupa'nın lokomotif ülkesi Almanya 2018'de 3 milyon 453 bin 778 adet otomobil satışı gerçekleştirdi. Motorlu taşıt ve parçaları 2017 yılında Almanya'nın ihracatından yüzde 18,4'lük pay alarak en önemli ihracat kalemi oldu.

İNGİLTERE 2. SIRADA YER ALDI

Almanya'yı 2 milyon 367 bin 147 adetlik toplam satışla Rolls Royce, Bentley, Aston Martin ve Land Rover gibi markalara sahip olan İngiltere takip etti.

Otomobil satışlarında üçüncü sırada yer alan Fransa ise Renault, Citroen, Peugeot , Dacia ve ülkede üretim yapan diğer firmalarla 2 milyon 173 bin 481 adet araç sattı. Fransa'yı 1 milyon 910 bin 25 otomobil satışıyla İtalya ve 1 milyon 321 bin 438 adetlik satışla İspanya izledi.

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ SON SIRADA

Toplamda 31 ülkenin bulunduğu listenin son 5 ülkesine bakıldığında ise 12 bin 956 adetlik satışla Güney Kıbrıs Rum Kesimi son sırada yer aldı.

Letonya 16 bin 879 adetle sondan dördüncü, İzlanda 17 bin 967 adetle sondan üçüncü, Estonya 25 bin 387 ile sondan dördüncü ve Litvanya da 32 bin 447 adetlik satışla sondan beşinci sırada yer aldı. Türkiye ise 2018 yılında Avrupa'da en fazla otomobil satan sekizinci ülke oldu. 486 bin 321 adet satış gerçekleştiren Türkiye, Hollanda, İsveç ve Avusturya'nın da dahil olduğu 23 Avrupa ülkesini geride bıraktı. Aralık 2018 verilerine göre ise Türkiye 60 bin 843 adet satışla Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ardından altıncı sırada yer aldı.

Öte yandan, Avrupa otomobil pazarı,2018'de 2017 yılına kıyasla yüzde 0,04 düşerek 15 milyon 624 bin 486'ya geriledi. 2017'de 15 milyon 630 bin 555 adet satış gerçekleşmişti. Söz konusu dönemde otomotiv satışlarını en çok artıran pazarlar sırasıyla yüzde 25,4 ile Litvanya, yüzde 23,1 ile Romanya ve yüzde 18,7 ile Hırvatistan olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde otomotiv satışlarında en fazla düşüş yüzde 15,6 ile İzlanda'da, yüzde 6,8 ile İngiltere, Norveç ve İsveç'te belirlendi.

En fazla otomobil satan Almanya'nın satışları söz konusu dönemde yüzde 0,2, Türkiye'nin satışları da yüzde 32,71 azalış gösterdi.