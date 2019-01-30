Altın fiyatları FED öncesi sekiz ayın en yüksek seviyesini gördü!

Altın fiyatları, yatırımcıların bugünkü Fed toplantısından AVD para politikasına ilişkin işaretler beklemeleri ile birlikte sekiz ayın en yüksek seviyesine çıktı. Fed'in 2019 yılının ilk politika toplantısını gerçekleştirmesinin ardından, Fed Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyecek.

Spot altın yüzde 0.2 yükselerek ons başına 1,314.71 dolar ile Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Singapur saati ile 13:40'ta 1,314.31 dolara geldi. Altın bu yıl yüzde 2.5 yükseldi ve üst üste dördüncü ayı da kazançla geçmeye yönelirken, ABD doları üst üste üçüncü ayı da düşüşle geçmeye hazırlanıyor.

Altın, yatırımcıların dikkatlerini bu yıl Fed'in daha az faiz artırımına gideceği beklentisine çevirmesi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı ortamında küresel büyümede yavaşlamaya ilişkin işaretleri izlemeleri ile birlikte, değer koruma aracı olarak daha fazla ilgi çekiyor. Bloomberg Economics'in öncü göstergesi, Çin ekonomisinin Ocak ayında daha da yavaşladığını işaret ederken, Apple Inc. ve Caterpillar Inc. gibi şirketler sıkıntıyı hissetmeye başladı. ABD'de hükümetin kapanmasından dolayı ekonomik verilerin açıklanmasındaki gecikme ve İngiltere'deki Brexit gelişmeleri de finans piyasalarındaki belirsizliği artırıyor

Diğer değerli metallerden, spot gümüş Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesinde seyrederken, platin yüzde 0.4 ve palladyum yüzde 0.3 yükseldi.