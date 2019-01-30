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Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli toplantı!

, başkanlığında toplandı. Toplantıda, Milli Reytin Kuruluşu kurulum süreci ve Kamu bankalarının ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları ele alındı.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 13:19 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 13:43
Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli toplantı!

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin üçüncü toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Ocak'ta yapılan toplantıda küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve bunların Türkiye finansal ve reel sektöre etkileri ve bu çerçevede alınmakta olan tedbirler, ekonomik dengelenme sürecinin özellikle işgücü piyasasına etkisi ve bu kapsamda istihdama yönelik tedbirler, reel sektör firmalarının finansmana erişimi, kredi büyümesi ile ilgili alınacak tedbirler ve kur risklerinin yönetilmesi, kamu bankalarının tasarruf ve etkin operasyon amacıyla gerçekleştirecekleri ortak ATM ve ortak kart projelerine ilişkin süreçlerin detayları, konkordatolar ile ilgili son gelişmeler, yeniden yapılandırma süreçleri ve konkordato mekanizmasının suiistimal edilmemesi için devreye alınacak tedbirler, Milli Reyting Kuruluşunun kurulum süreci, sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, yeni ürünler çıkarılması, menkul kıymetleştirmenin kurumsallaşması ve kredi veren kuruluşların uzun vadeli finansmana erişimi için önem taşıyan "İpotek Finansman Kuruluşu" kurulması süreci konularında yürütülen çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Uygulanabilecek ilave tedbirler ve düzenleme önerilerinin de değerlendirildiği toplantıya Hazine ve Maliye Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı katıldı.

Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama!

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan önemli toplantı!
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