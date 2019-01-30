Borsa 104 bin seviyesinin üstüne çıktı! İşte BIST 100 endeksi son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 104.154,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 55,88 puan ve yüzde 0,05 artışla 104.154,24 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,63 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,76 ile inşaat oldu.

Dün alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500'ün kırılmasının ardından ivme kazanan yükselişi ile yüzde 2,77 değer kazanarak 104.098 puanla son 8 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

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