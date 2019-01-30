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yükselişe geçti! İşte güncel

güne düşüşle başladı ancak ilerleyen saatlerde yükselişe geçti. 5.30 lira seviyesinde seyrediyor. ise güne yükselişle başladı ve 6.08 lira seviyesinde seyrediyor. Peki dolar ne kadar oldu? Euro kaç lira oldu? İşte güncel son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:25
Dolar yükselişe geçti! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3050 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3005 - 5,3634 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,223 azalışla 5,3141'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,17 değer kaybederek 5,3050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,0770'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,9490'dan işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,09 artışla 1,1442, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 95,72 seviyesinde bulunuyor.

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Dolar yükselişe geçti! İşte güncel döviz kurları
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