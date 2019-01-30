Dolar yükselişe geçti! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,3050 seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 5,3005 - 5,3634 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,223 azalışla 5,3141'ten tamamlamıştı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,17 değer kaybederek 5,3050'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,08 artışla 6,0770'ten, sterlin/TL yatay seyirle 6,9490'dan işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi yüzde 0,09 artışla 1,1442, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 95,72 seviyesinde bulunuyor.
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