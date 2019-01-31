Son dakika: Aralık ayı dış ticaret dengesi açıklandı!

TÜİK, Aralık ayına ilişkin dış ticaret açığını duyurdu. Aralık ayında dış ticaret açığı 2.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 71 oranında düşüşle 2 milyar 674 milyon lira olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında yüzde 60 iken, 2018 Aralık ayında yüzde 83.8'e yükseldi. 2018 yılında dış ticaret açığı yüzde 28.4 düşüşle 55 milyar dolar oldu. 2018 yılında ihracat yüzde 7 artışla 168 milyar dolar oldu. 2018'de ithalat yüzde 4.6 oranında düşüşle 223 milyar dolar oldu.

İHRACAT %0,2 ARTTI, İTHALAT %28,3 AZALDI



Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Aralık ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat %28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 71,1 AZALDI



Aralık ayında dış ticaret açığı %71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi.



İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Aralık ayında %60 iken, 2018 Aralık ayında %83,8'e yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %5,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2018 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat %5,5 azaldı, ithalat %1,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2018 yılı Aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %0,3 arttı, ithalat %28,2 azaldı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE İHRACAT %0,4 ARTTI



Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Aralık ayında %47,1 iken, 2018 Aralık ayında %47,2 oldu.





EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU



Almanya'ya yapılan ihracat 2018 Aralık ayında 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti.



İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA ALDI



Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Aralık ayında 1 milyar 786 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 997 milyon dolar ile ABD izledi.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %4,3 OLDU



Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Aralık ayında ISIC Rev.3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %92,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %4,3, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %36,4'tür.



YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İTHALATI İÇİNDEKİ PAYI %16,5 OLDU



İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %73,8'dir. Aralık ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %16,5, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ise %44,3'tür.