Türk şirkete ABD'den talip! İşte satış bedeli

New York'da halka açık olan enerji yönetim şirketi Eaton Corp. Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait yüzde 82.275 hissesini satın almak için nihai anlaşmaya vardığını açıkladı.



Eaton Corp satış fiyatının nakit ve borçsuz olarak yaklaşık 214 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti. Reuters'da Kasım ayında yer alan ve kaynaklara dayandırılan haberde Eaton Corp.'un Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait tüm hisselerini satın almak için yaptığı görüşmede son aşamaya gelindiği ve işlem büyüklüğünün 300 milyon dolar olması beklendiği belirtilmişti.



İşlem, normal anlaşma şartlarına ve yasal onaylara tabi ve 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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