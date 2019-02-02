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İstanbul'dan 22 yılın en iyi ocak ayı performansı!

Yeni yıla küresel piyasalarda artan risk iştahıyla birlikte giren İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 14,03 değer kazancıyla son 22 yılın en iyi ocak ayı performansını sergiledi.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 11:42 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 11:43
Borsa İstanbul'dan 22 yılın en iyi ocak ayı performansı!

Geçen yıl yüzde 20,86 değer kaybıyla yatırımcısını üzen İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılı 91.270 puandan tamamladı. Yeni yılın ilk ayında, ABD Merkez Bankasının "güvercin" açıklamalarına devam etmesiyle küresel piyasalarda artan risk iştahı, gelişmekte olan ülke piyasalarına giren fon akımları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) sıkı para politikasını koruyacağını vurgulamasından bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi 106.000 puan sınırına kadar çıktı.

Bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri veren endeks, ocak ayını yüzde 14,03 değer kazancıyla 104.074 puandan tamamladı. Endeks bu performansıyla 1997'den bu yana en iyi ocak ayı performansını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi 1997'nin ocak ayında yüzde 64,5 değer kazanmıştı.

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Borsa İstanbul'dan 22 yılın en iyi ocak ayı performansı!
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