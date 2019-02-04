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'dan 110 milyon liralık sözleşme!

ile Metro Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık sözleşme yapıldı.

Giriş Tarihi: 4.2.2019 16:57
ASELSAN'dan 110 milyon liralık sözleşme!

ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında 110 milyon liralık bir sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"ASELSAN ile Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret AŞ arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyacı kapsamında, Yenikapı-Otogar-Havalimanı-Kirazlı-Halkalı Metrosu Araçüstü Sinyalizasyon Sistemi Temin ve İşletmeye Alma İşi kapsamında 4 Nisan 2019 tarihinde, toplam bedeli 109 milyon 999 bin 996 lira tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılında tamamlanacaktır."

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ASELSAN'dan 110 milyon liralık sözleşme!
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