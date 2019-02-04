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yeni haftaya nasıl başladı? İşte son durum!

'da , haftaya yüzde 0,14 değer kazancıyla 103.078,49 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 4.2.2019 10:19
Borsa yeni haftaya nasıl başladı? İşte BIST 100 endeksi son durum!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,14 değer kazancıyla 103.078,49 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 141,35 puan ve yüzde 0,14 artışla 103.078,49 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,25, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile sigorta, en fazla gerileyen ise yüzde 0,15 ile spor oldu.

Cuma günü analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre 1,09 değer kaybıyla 102.937,14 puandan tamamladı.

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Borsa yeni haftaya nasıl başladı? İşte BIST 100 endeksi son durum!
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