Rusya 2018'de 6 yılın en güçlü büyümesini kaydetti!

Rusya, 2018 yılında altı yılın en güçlü büyümesini kaydederek ekonomist beklentilerini geride bıraktı.

Federal İstatistik Servisi tarafından Pazartesi günü yayınlanan ilk tahmine göre Rusya ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.3 büyüme kaydetti. Bloomberg anketinden çıkan tahminleri çoğunluğu yıllık yüzde 1.9 kaydedileceği yönündeydi.

Moskova merkezli kredi değerlendirme şirketi RusRatings baş ekonomisti Anton Tabakh, "Elbette bu büyüme rakamı iyiymiş gibi davranabiliriz, ancak özellikle resesyon yıllarının ardından daha hızlı büyümeye ihtiyacımız var. Tüketicinin çok fazla yarar hissetmediği bariz" dedi.