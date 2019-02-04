Haberler > Haberler Haberleri > Rusya 2018'de 6 yılın en güçlü büyümesini kaydetti!

2018'de 6 yılın en güçlü büyümesini kaydetti!

ekonomisi 2018 yılında altı yılın en güçlü büyümesini kaydetti

Giriş Tarihi: 4.2.2019 17:16
Rusya 2018'de 6 yılın en güçlü büyümesini kaydetti!

Rusya, 2018 yılında altı yılın en güçlü büyümesini kaydederek ekonomist beklentilerini geride bıraktı.

Federal İstatistik Servisi tarafından Pazartesi günü yayınlanan ilk tahmine göre Rusya ekonomisi 2018 yılında yüzde 2.3 büyüme kaydetti. Bloomberg anketinden çıkan tahminleri çoğunluğu yıllık yüzde 1.9 kaydedileceği yönündeydi.

Moskova merkezli kredi değerlendirme şirketi RusRatings baş ekonomisti Anton Tabakh, "Elbette bu büyüme rakamı iyiymiş gibi davranabiliriz, ancak özellikle resesyon yıllarının ardından daha hızlı büyümeye ihtiyacımız var. Tüketicinin çok fazla yarar hissetmediği bariz" dedi.

Rusya'dan dünyayı sarsacak iddia

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya 2018'de 6 yılın en güçlü büyümesini kaydetti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN