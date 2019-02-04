Son dakika: İhracatta büyük artış

Son dakika haberi.. Ocak ayında ihracat %5,9 artışla 13,1 milyar dolar oldu.

İhracat artıyor! Tam 13.1 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlık olarak 2019 yılı boyunca dış ticaret verilerimizi hem özel hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT...

"Özel ticaret sistemine göre ocakta ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu." diyen Bakan Pekcan, "Özel ticaret sistemine göre ocakta ithalatımız 15 milyar 709 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 16 milyar 220 milyon dolar oldu." şeklinde konuştu.