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Alman hava yolu şirketi etti!

Alman şirketi, başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu bildirildi.

İHA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 11:50 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 12:11
Alman hava yolu şirketi Germania iflas etti!

Alman Germania Havayolu şirketi, Berlin-Charlottenburg bölge mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Şirket tarafından yapılan açıklamada uçuşların durdurulduğu bildirildi.

Germania Havayolları CEO'su Karsten Balke, iflas başvurusuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Maalesef, kısa vadeli bir likidite ihtiyacını karşılamak için finansman çabalarımızı başarıyla sonuçlandıramadık. Netice olarak, iflas başvurusunda bulunmaktan başka çaremizin olmadığına çok üzüldük. Elbette özellikle, bu adımın çalışanlarımız üzerindeki etkisine üzüldük. Planlandığı gibi Germania uçuşlarını gerçekleştiremeyen yolculardan özür dilerim" dedi.

1986 yılında kurulan Germania Havayolu, 37 uçağı sahipti. Geçtiğimiz yıl dört milyondan fazla yolcuya hizmet veren firma, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da bulunan 60'tan fazla varış noktasına bağlantılar sunmuştu. Bin 150 çalışanı bulunan şirket geçtiğimiz yıl 370 milyon euro ciro yapmıştı.

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Alman hava yolu şirketi Germania iflas etti!
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