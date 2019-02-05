Dolar/TL 5.20'nin üzerinde sakin seyrediyor! İşte güncel döviz kurları!

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2160 liradan, euro 5,9650 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,2140 liradan alınan dolar, 5,2160 liradan satılıyor. 5,9630 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,9650 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2190 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9780 lira olmuştu.

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FAİZ DÜŞECEK TEDİRGİNLİĞİ ORTADAN KALKTI

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın geçen hafta yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" mesajını vermesi piyasada TCMB'nin Mart ayındaki yerel seçimler öncesinde faiz oranlarını düşürebileceği yönündeki tedirginliği ortadan kaldırdı.

TL'de iyimser ve sakin seyrin bugün de sürmesi beklenirken, TCMB'nin bugün ve yarın gerçekleştireceği yatırımcı toplantısında verilebilecek mesajlar izlenecek.

Öte yandan piyasada Suriye ve Venezuela konusundaki gelişmeler, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve Brexit yakından takip ediliyor.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,2170 5,2180

Avro 5,9680 5,9690

Sterlin 6,7880 6,8220

ANKARA



ABD Doları 5,1950 5,2450

Avro 5,9350 5,9950

Sterlin 6,7170 6,8580

DOLAR İKİ AYIN EN DÜŞÜĞÜNÜ GÖRMÜŞTÜ!

Dolar/TL, yılın ilk enflasyon raporu toplantısında verilen mesajlarla geçen hafta 5.35'li seviyelerden iki ayın en düşüğü olan 5.1612'ye kadar gerilemiş ancak Cuma günü Çin PMI verilerinin yarattığı satış baskısı ve ABD Türkiye ilişkilerine ilişkin soru işaretleriyle 5.20'nin üzerine çıkmıştı.

Dün saat 16:40'ta 5.2150/5.2180 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 09:05'te 5.2111/5.2170 seviyesinde bulunuyor.

Dün aynı saatte 5.5920/5.5966 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 5.5843/5.5912, dün 5.9707/5.9757 seviyesinde olan euro/TL ise 5.9586/5.9706 seviyesinden işlem görüyor.