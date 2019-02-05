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üretimde azalma ve yaptırım etkisiyle yükseldi! İşte son durum!

, İhraç Eden Ülkeler Ördgütü’nün () üretim kısıtlamasına gitmesi ve ’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımları etkisi ile yükseldi. varili uluslararası piyasalarda 62,88 dolardan işlem görüyor. varili de 54,75 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde, teknik olarak 62,79 ila 62,93 dolar aralığının direnç, 62,51 ila 62,65 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. İşte hakkında tüm gelişmeler!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 5.2.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 5.2.2019 10:33
Petrol üretimde azalma ve yaptırım etkisiyle yükseldi! İşte petrol fiyatları son durum!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,88 dolardan başlayan ve gün içinde 63,78 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,87 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 62,88 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 54,75 dolardan alıcı buldu.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Uzmanlar, dolar endeksinin güçlenmesiyle petrolde geçen hafta görülen yükselişlerin az da olsa gerilediğini kaydediyor.

ABD'nin Venezuela'ya olan yaptırımları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kesintilerinin etkisiyle petrol fiyatları 62 dolar bandında seyrediyor. Ayrıca, ABD'de düşen petrol kulesi sayısı fiyatların daha fazla gerilemesini engelliyor.

Brent petrolde, teknik olarak 62,79 ila 62,93 dolar aralığının direnç, 62,51 ila 62,65 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol üretimde azalma ve yaptırım etkisiyle yükseldi! İşte petrol fiyatları son durum!
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