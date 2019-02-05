TCMB: Yıllık enflasyon gıdada güçlü artışa bağlı yükseldi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Ocak Ayı Fiyat Gelişmeleri raporu yayınlandı. Çekirdek göstergelerin ana eğiliminin gerilediği belirtilen TCMB raporunda yıllık enflasyonun gıdada güçlü artışa bağlı yükseldiği ifade edildi.

"Bu dönemde temel mal grubu enflasyonundaki düşüşte Türk Lirası ılımlı seyrin ve iç talepteki zayıflamanın etkileri görülmüştür." denilen Merkez Bankası değerlendirmesinde üretici enflasyonunun TL'deki gelişmelere bağlı olarak gerilediği ancak yüksek seyrini koruduğu belirtildi.

TCMB'nin raporunun özeti şu şekilde:

Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,06 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,05 puan yükselerek yüzde 20,35 olmuştur. Enerji grubunda elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarındaki indirimin yansımaları izlenirken, gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatlarındaki güçlü artışa bağlı olarak yıllık enflasyon yükselmiştir. Hizmet enflasyonunda alt gruplar genelinde gözlenen artışa rağmen temel mal fiyatlarının ılımlı seyrine bağlı olarak çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonu ve ana eğilimi gerilemiştir.