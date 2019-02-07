Bakan Berat Albayrak konuşuyor!

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Bakan Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları;

Türkiye son 16 yılda çok önemli bir dönüşüm gerçekleştirdi, yeni bir başarı hikayesi yazdı.

Ekonomide yeni bir hikaye yazmaya başladığımız şu günlerde tüm paydaşlarımız kol kola, omuz omuza bu sürecin kahramanı olacaklar.

Bu süreci bir fırsat dönemi olarak okuyoruz. Birilerinin tehdit olarak tanımladığı bu dönemde biz ülkemizin öne çıkan özelliklerini iyi değerlendirerek küresel ticaretin yükselen yıldızı olacağız.

Türkiye ağustos ve eylül aylarında çok haksız ve art niyetli spekülatif saldırılara maruz kalmış bir ülke.

Ekonomimizin kırılganlıklarını ortadan kaldırma ve yapısal dönüşümleri hayata geçirme Türkiye'yi el birliği ile bir üst lige çıkarma zamanı.

Şubat ayı ocaktan bankacılığın likiditesi açısından çok daha iyi olacak. Spekülatif saldırıların yaşandığı 2018'in son çeyreğindeki hava dağılmaya başladı.

Birileri felaket tellallığı yapıyor, bugünün dünden yarının da bugünden daha iyi olduğunu görüyoruz.

Enflasyonla mücadelede arzu ettiğimiz düşüş sürecini gıda dışında net bir şekilde ortaya koyduk. 2019 yılına umutlu bir giriş yaptık, çekirdek enflasyon yüzde 19,02'ye geriledi.

Gıda enflasyonu yüksek gelmeseydi, aylık enflasyon daha da düşük olacaktı. Gıda tarafında atacağımız adımlarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz.

Maliye ve para politikalarında uyumlu hareket ettikçe, risk primlerinde hızlı bir düşüş olacak, reel ekonomiye pozitif yansıyacak.

Hal yasası ile birlikte tarladan sofraya bir dönüşüm süreci çok yakın sürede devreye alınacak.

Belediyeler sebze-meyve satışına haftaya başlayacak.

Detaylar geliyor...