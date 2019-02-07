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, güne yükselişle başladı! İşte son durum!

'da , güne yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.752,83 puandan başladı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 10:16
Borsa, güne yükselişle başladı! İşte BIST 100 endeksi son durum!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 değer kazancıyla 102.752,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 168,57 puan ve yüzde 0,16 artışla 102.752,83 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 0,14 ile bilişim oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.696,85 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 primle 102.584,26 puandan tamamladı.

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ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Analistler, bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararının takip edileceğini bildirdi.

BoE'den para politikasında değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirten analistler, büyüme ve enflasyon projeksiyonları ile Brexit sürecine ilişkin verilecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Borsa, güne yükselişle başladı! İşte BIST 100 endeksi son durum!
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