İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

İngiltere Merkez Bankası Şubat ayı toplantısında politika faizini %0.75'te, varlık alım programını ise 435 milyar sterlinde tuttu. Karar oybirliğiyle alındı.



Bankanın faiz oranlarında ve varlık alım programında değişiklik yapması beklenmiyordu. Banka, Brexit'in ekonomiye olan zararının arttığına dikkat çekerek büyüme tahmini de aşağı çekti.



Yatırımlarda sert düşüş öngören ve belirsizliğin de arttığını belirten banka bu yılki büyüme tahminini %1.7'den %1.2'ye düşürdü. Bu, 2016'daki referandumdan beri en hızlı düşüş olarak kayda geçti.



Açıklamada enflasyonun önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarındaki düşüşle geçici olarak %2'lik hedefin altına düşeceği belirtildi.



İngiltere 29 Mart'ta Avrupa Birliği'nden 'boşanmaya' hazırlanırken henüz bir anlaşma olmaması şirketlerin harcamalarını azaltmasına ve tüketicilerin de endişelerinin artmasına neden oluyor.



Açıklamalar sonrası sterlin dolar karşısında geriledi.

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