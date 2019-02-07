Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu!

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektöründe zirvede Ford yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ile Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.