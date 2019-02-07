Haberler > Haberler Haberleri > Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu!

Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu!

Türkiye ihracatının 13 yıldır üst üste lider sektörü olan endüstrisinde 2018 senesinin şampiyon firmaları belli oldu. Türkiye'de otomotiv sektöründe geçen yıl en çok ihracat yapan ilk üç firmanın sırasıyla Ford, Toyota ve Tofaş olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 7.2.2019 13:02 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 13:25
Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu!

Uludağ Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamaya göre, geçen yıl toplam 31,6 milyar dolar ihracata imza atan otomotiv sektöründe zirvede Ford yer aldı. Otomotivde en çok ihracat gerçekleştiren firmalar sıralamasında ikinci Toyota, üçüncü ise Tofaş oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault, TGS Dış Ticaret, Mercedes-Benz Türk, Bosch Sanayi ve Ticaret, Man Truck & Bus ile Tırsan Treyler Sanayi ve Ticaret takip etti.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Türk otomotiv endüstrisinin ihracat başarısında emeği olan tüm şirketleri kutluyoruz. Bu yıl da ihracatımızı kalıcı olarak artırma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomotivde ihracat şampiyonları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN