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rekor ABD üretimi etkisiyle düştü! İşte son durum

ABD Enerji Bilgi Yönetimi’nin (EIA) ABD’nin stoklarında haftalık 1.3 milyon varil artışın beklenenin altında olduğunu duyurması sonrasında artan , ABD günlük üretiminin 16.6 milyon varille bir rekor kırmasıyla düştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretim kesintileri ve ABD'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları, düşüşü sınırladı. varili uluslararası piyasalarda 62,48 dolardan işlem görüyor. varili de 53,70 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde, teknik olarak 62,50 ila 62,58 dolar aralığının direnç, 62,34 ila 62,42 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 7.2.2019 10:48
Petrol fiyatı rekor ABD üretimi etkisiyle düştü! İşte petrol fiyatları son durum

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 62,48 dolardan işlem görüyor.

Düne 62,09 dolardan başlayan ve gün içinde 62,90 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,74 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,41 azalışla 62,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de 53,70 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin petrol stok ve üretim miktarlarındaki artış, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluştururken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün kesinti kararı ve ABD'nin Venezuela yaptırımları petrolün varilinin 62 doların altına inmesini engelliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkede haftalık petrol stokları 1,3 milyon varil artarak 447 milyon varile çıktı. Ülkede petrol üretimi ise günlük 11,9 milyon varile ulaştı.

Brent petrolde, teknik olarak 62,50 ila 62,58 dolar aralığının direnç, 62,34 ila 62,42 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Petrol fiyatı rekor ABD üretimi etkisiyle düştü! İşte petrol fiyatları son durum
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