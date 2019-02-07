Son 25 ayın en yükseği! 97 milyar doları aştı...

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 1 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 588 milyon dolar artışla 77 milyar 59 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 25 Ocak ile biten haftada 73 milyar 471 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 705 milyon dolar yükselişle 19 milyar 862 milyon dolardan 20 milyar 567 milyon dolara ulaştı.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 293 milyon dolar artışla 93 milyar 333 milyon dolardan 97 milyar 626 milyon dolara yükseldi.

Böylece toplam rezervlerde son 25 ayın en yüksek haftalık artışı yaşandı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):