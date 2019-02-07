Son dakika: Bakan Pakdemirli açıkladı! Önümüzdeki haftadan itibaren...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları:

GEREKLİ AKSİYONU ÖNÜMÜZDEKİ HAFTADAN İTİBAREN ALACAĞIZ

Biz yeni dönemde Gıda Komitesini çok iyi çalıştırıyoruz. Çok hızlı oturup çok hızlı kararlar alıyoruz. Bu anlamda tarım ve hayvancılığa verilen önem bu dönemde artmıştır. Bizim ana görevimiz üreticidir. Biz tohumdan çatala gelen süreçte iki tane kendimize ilke edindik. Üreticimizi koruyacağız, tüketicimizi kollayacağız. Tohumdan çatala kadar olan zincirde bizim geleneksel bir yapımız var. Tanzim satışla ilgili bir aksiyon almamız söz konusu olabilir. Tüm ürünlerin yer aldığı bir yer olabilir. Gerekli aksiyonu önümüzdeki haftadan itibaren alacağız, aracı sayısını azaltacağız.

HAL YASASI ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA DEVREYE GİRECEK.

Hal yasası önümüzdeki aylarda devreye girecek. Perakende yasasını da ele almamız gerekiyor. Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışıyor.-Vatandaşın daha ucuz yemesini önümüzdeki haftalardan itibaren sağlayacağız. Keneviri 19 ilde üretiyoruz. 19 ili de yavaş yavaş artırma düşüncemiz var.