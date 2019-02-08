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ekonomik yavaşlama ve OPEC kısıtlamaları etkisinde!

küresel ekonomik yavaşlama etkisiyle düşerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtlamaları fiyatları destekliyor. varili uluslararası piyasalarda 61,22 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili de yüzde 0,5 azalışla 52,23 dolardan alıcı buluyor. İşte son durum!

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 8.2.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 10:06
Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama ve OPEC kısıtlamaları etkisinde!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 61,22 dolardan işlem görüyor.

Dün güne 61,66 dolardan başlayan ve gün içinde 60,62 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 61,64 dolardan açıldı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,7 düşüşle 61,22 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 0,5 azalışla 52,23 dolardan alıcı buldu.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMELERİ NELER?

Uzmanlar, Çin ve Avrupa'daki ekonomik yavaşlamayla ABD ile Çin arasındaki ticari belirsizliklere işaret ederek, küresel petrol talebinin düşük kaldığını kaydetti.

Ayrıca, dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olan ABD'de petrol üretiminin rekor seviyede seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken uzmanlar, küresel petrol piyasasında arz fazlasının hala yüksek olduğunu belirtti.

Brent petrolde, teknik olarak 61,39 ila 61,58 dolar aralığının direnç, 61,01 ila 61,20 dolar aralığının destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları ekonomik yavaşlama ve OPEC kısıtlamaları etkisinde!
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