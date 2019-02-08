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... 'ndan seracılara müjde!

Genel Müdürü , 'da seracılığa destek paketini açıkladı. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kerdisi vereceğiz." dedi

Giriş Tarihi: 8.2.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 8.2.2019 16:35
Son dakika... Ziraat Bankası'ndan seracılara müjde!

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi.

Antalya'da yapılan açıklama kapsamında Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kredisi vereceğiz." dedi.

Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"14 ay vadeli işletme kredisi vereceğiz. 10 milyon TL'ye kadar yatırımlarda hazine desteği var. Ürün bütçelerimizi güncelledik, Piyasa koşullarına uygun hale getirdik. 2020 yılına kadar devam edilecek. Bugünden itibaren kredi uygulaması başlamıştır. Seracılık kredi paketi 2 yıla kadar ödemesiz olacak."

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Son dakika... Ziraat Bankası'ndan seracılara müjde!
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