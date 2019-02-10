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Bakan 'tan tarımsal üretime destek açıklaması!

, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 10.2.2019 11:30

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun.

Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz.

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Bakan Berat Albayrak'tan tarımsal üretime destek açıklaması!
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