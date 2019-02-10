Bakan Berat Albayrak'tan tarımsal üretime destek açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun.

Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz.

Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak olan, Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun.



Tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceğiz. pic.twitter.com/IcE1n0lA7C — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 10 Şubat 2019