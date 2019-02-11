Haberler > Haberler Haberleri > Dolar/TL haftaya 5.25 seviyelerinde başladı! İşte güncel döviz kurları

/TL haftaya 5.25 seviyelerinde başladı! İşte güncel

İstanbul serbest piyasada 5,2520 liradan, 5,9520 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,2500 liradan alınan dolar, 5,2520 liradan satılıyor. 5,9500 liradan alınan ise 5,9520 lira olarak belirlendi. Cuma kapanışta 5,2460 lira, ise 5,9550 lira olmuştu. İşte güncel !

AA Haberler Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 11.2.2019 09:57
Dolar/TL haftaya 5.25 seviyelerinde başladı! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla 5,2465 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5,2338'e kadar gerileyen dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 5,2478'den tamamladı.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN!

Dolar/TL, yeni haftanın ilk işlem gününe 5,25'in üzerinde başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 5,2465'ten alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,05 azalışla 5,9445'ten, sterlin/TL yüzde 0,25 azalışla 6,7870'ten işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1326 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yükselişini üst üste 7'nci işlem gününe taşıyarak 96,6'ya çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,20'nin destek, 5,3250'nin direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar/TL haftaya 5.25 seviyelerinde başladı! İşte güncel döviz kurları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN