Küresel piyasalar yeni haftada ticaret müzakerelerine odaklandı!

Küresel piyasalarda gündem, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri nedeniyle bu hafta ABD'li yetkililerin Çin'e gitmesi ile hareketlenecek. ABD'de yürütülen müzakereler sonrası yatırımcılarda iyimserlik artsa da bu hafta Çin'de gerçekleştirilecek görüşmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Müzakerelerin 1 Mart'ta başlayacak yeni gümrük tarifeleri öncesinde anlaşmayla sonuçlanması bekleniyor.

Analistler, bu hafta ayrıca yoğun veri gündemi ile ABD'de hükümetin tekrar kepenk kapatmaması için Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki görüşmelerin de takip edileceğini ifade etti. Trump ile Demokratlar, bütçe konusunda cuma gününe kadar anlaşma sağlayamazsa federal hükümet tekrar kepenk kapatacak. 22 Aralık 2018'den başlayarak 35 gün süreyle kapalı kalan federal hükümet, tarafların geçici anlaşması ile 2 haftalığına açılmıştı.

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Yurt içinde ise cuma akşamı açıklanması beklenen, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında yer aldığını ifade eden analistler, veri takviminde ise perşembe günü sanayi üretimi ve cari işlemler dengesi, cuma günü işsizlik verilerinin takip edileceğini söyledi.