Borsa İstanbul'da yönerge değişikliği!

Borsa İstanbul'un konu ile ilgili duyurusunda şu bilgiler verildi:



"Borsamız Yönetim Kurulu'nun 8 Ocak 2019 tarihli ve 2019/4 sayılı toplantısında, Borsa İstanbulPara Piyasası Yönergesi'nde



- Aynı gün ve bir iş günü ileri başlangıç valörlü işlemlerin gerçekleştirilebilmesine,



- İşlemlerin bitiş valörünün taraflarca serbestçe belirlenebilmesine,



- Emir büyüklüğünün en yüksek 20 Milyon TL olarak belirlenmesine,



- İşlemin faiz tutarının hesaplanmasında baz alınacak gün sayısının 365 gün olarak belirlenmesine,



- Aynı gün başlangıç valörlü emirlerin saat 09.30-12.00 ile 13.00-15.00 arasında iletilebilmesine,



- Borsa Payı tarifesinin işlem süresine göre farklılaştırılmasına,



-İhtiyaç duyulan diğer konulara ilişkin düzenleme değişiklikleri yapılmasına karar verilmiştir.



İlgili düzenleme değişikliklerini içeren Borsa İstanbul Para Piyasası Yönergesi'nin güncellenmiş haline Borsamız internet sitesinde "Ürünler ve Piyasalar" sekmesinde, "Düzenlemeler" bölümündeki "Yönergeler" başlığından ulaşılabilir.



Söz konusu düzenlemeler 13 Şubat 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir."

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