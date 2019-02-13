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Bakan 'tan flaş açıklama: Devam edeceğiz!

Hazine ve Maliye Bakanı , Türkiye Esnaf Buluşması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 13.2.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 13.2.2019 20:27
Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Devam edeceğiz!

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

"Halkbank aracılığıyla verdiğimiz Esnaf Kredisi'nin, esnafımızı ne kadar mutlu ettiğini bugün Türkiye Esnaf Buluşması'nda bir kez daha gördük.

Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz."

Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz

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Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Devam edeceğiz!
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