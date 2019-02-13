Bakan Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Devam edeceğiz!

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:

"Halkbank aracılığıyla verdiğimiz Esnaf Kredisi'nin, esnafımızı ne kadar mutlu ettiğini bugün Türkiye Esnaf Buluşması'nda bir kez daha gördük.

Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz."

Halkbank aracılığıyla verdiğimiz Esnaf Kredisi'nin, esnafımızı ne kadar mutlu ettiğini bugün Türkiye Esnaf Buluşması'nda bir kez daha gördük.



Ekonomimizi güçlendirirken sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/EtJCFnTWgU — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 13 Şubat 2019

Bakan Albayrak: Sanayicimizi, esnafımızı, çiftçimizi güçlendirmeye devam edeceğiz